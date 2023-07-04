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لقاء في هيئة الانتخابات حول احتضان تونس للمنتدى الأول للهيئات والإدارات الانتخابية لدول منظمة التعاون الإسلامي

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 23:07 قراءة: 0 د, 43 ث
      
إستقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الثلاثاء، ممثل منظمة التعاون الإسلامي، شاكر محمود بندر الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بدعوة من الهيئة في إطار التحضير لعقد أول منتدى للإدارات الانتخابية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي ستحتضنه تونس.

و حسب بلاغ اعلامي تم خلال اللقاء تبادل الرأي و اقتراح التوقيت المناسب لتنظيم الملتقى وأهم محاور جدول أعماله و التأكيد على أهمية توفير كافة اسباب النجاح له من مختلف النواحي.

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وحضر اللقاء نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة وعضوا مجلس الهيئة محمد التليلي منصري و محمود الواعر .

وكان وفد من المنظمة قد زار تونس في ديسمبر 2022 وبحث مع أعضاء مجلس الهيئة قرار عقد اول منتدى للهيئات و الإدارات الانتخابية.
وارسلت منظمة التعاون الإسلامي الى تونس بعثة لملاحظة انتخابات مجلس نواب الشعب التي جرى دورها الاول في 17 ديسمبر المنقضي.
ويبلغ عدد الدول الاعضاء في المنظمة 57 بلدا.


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