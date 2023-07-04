وزارة التربية: جلسة لإيجاد حلول للاشكاليات والصعوبات التي تواجه المركز الوطني البيداغوجي

انعقدت اليوم الثلاثاء بوزارة التربية جلسة عمل، خصصت لإيجاد حلول للاشكاليات والصعوبات التي تواجه المركز الوطني البيداغوجي خاصة المالية منها وفق بلاغ للوزارة.

وتباحثت الجلسة التي أشرف عليها وزير التربية محمد علي البوغديري سبل إيجاد اليات تمكن المركز من الإيفاء بالتزاماته التي تسمح خاصة بطباعة وتوزيع الكتاب المدرسي في أفضل الظروف.



وقالت الوزارة إن هذه الجلسة "تتنزل في إطار دعم المؤسّسات العموميّة والمحافظة على ديمومتها وإسنادا لدورها الاقتصادي والاجتماعي".



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وحضر جلسة العمل كل من رئيس الديوان شكري التيساوي وممثلين عن وزارة الماليّة، ورئيس مدير عام المركز الوطني البيداغوجي محمد عدّالي ومدير عام الموارد البشريّة محمد علي القزوني و مدير النّفقات سامي المنصوري.



