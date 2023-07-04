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رئيس الجمهورية والدبيبة يناقشان في اتصال هاتفي ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حلول لظاهرة الهجرة غير النظامية

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 17:50 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تطرقت مكالمة هاتفية جمعت ظهر اليوم الثلاثاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى عدد من المواضيع من أبرزها ظاهرة الهجرة غير النظامية وضرورة تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول سريعة لها.

وذكّر رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الدول المعنية سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله، مشيرا إلى المبادرة التي كان أعلنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوما بعد يوم.

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كما تم خلال هذه المكالمة التعرض للعلاقات بين البلدين والإرادة المشتركة بهدف مزيد تطويرها في كافة المجالات وتذليل كل العقبات حتى تتحقق آمال الشعب الواحد في كل من تونس وليبيا وسائر دول المنطقة.




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