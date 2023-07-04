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رئيسة الحكومة تؤكد على توفير الكميّات الضرورية من الحبوب ومشتقاتها والرفع من نسق توزيعها

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 17:08 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، خلال انعقاد جلسة عمل، الثلاثاء، على توفير الكميّات الضرورية من الحبوب ومشتقاتها والرفع من نسق توزيعها، لتدارك الاضطرابات، التّي تم تسجيلها إثر عطلة عيد الاضحى والحد من مظاهر الاكتظاظ.
 
وتطرقت الجلسة، التّي انتظمت، بقصر الحكومة بالقصبة، والتي تناولت ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها، إلى أهم المعطيات المتعلّقة بتقييم وضعيّة التزويد بهذه الموّاد والإجراءات الكفيلة بتأمين انتظاميته ومجابهة الطلب الإضافي خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع تطوّر الاستهلاك مع دخول الموسم الصيفي.
 
...

كما تناولت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، عددا من المحاور ذات الصلة بتكثيف المتابعة والرقابة على عمليّات تحويل الحبوب وتوزيع مشتقاتها للتصدي لكل محاولات الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة وتدعيم التنسيق بين الوزارات المعنية في الغرض.
 
وأسفرت الجلسة عن اتخاذ جملة من التوصيات من أهمّها، التأكيد على تلبية الحاجيات العادية والإضافية من الحبوب ومشتقاتها وتوجيه كميّات استثنائية للمناطق، التي تشكو نقصا أو ضغطا متزايدا في الطلب والإذن بالانطلاق في مسح شامل ودراسة الحاجيات على ضوء المعطيات المحينة للاستهلاك والإنتاج بكل جهة، اضافة الى المتابعة الميدانية اليومية لعمليات الانتاج والتحويل والتوزيع بالتنسيق بين مختلف السلط الرقابية.


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