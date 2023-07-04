وزارة النقل: الشركة التونسية للملاحة تعتمد أسعارا تنافسية مقارنة بالمجهزين الأجانب المستغلين لنفس الخطوط البحرية

اكدت وزارة النقل ان تذاكر الشركة التونسية للملاحة تنافسية واقل بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة من بقية المجهزين المستغلين لنفس الخطوط البحرية، اي على جنوة ومرسيليا.



ويتراوح ثمن التذكرة على متن أسطول الشركة التونسية للملاحة لعائلة تتكون من 4 أفراد مع السيارة (ذهابا وإيابا) على خط مرسيليا على سبيل المثال، في الموسم الصيفي وخلال فترة الذروة بين 1800 و2400 أورو، وفق ما نشرته وزارة النقل في بلاغ لها، الثلاثاء.





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وأشارت الوزارة، إلى أن تعريفة الشركة التونسية للملاحة تتميز بالديناميكية وتخضع لقاعدة العرض والطلب. مضيفة أنه " عند فتح الحجوزات للموسم الصيفي والتي تكون عادة قبل 6 أشهر من انطلاقه، غالبا ما تكون التعريفة منخفضة لتبدأ في الارتفاع تدريجيا وبصفة آلية حسب نسبة امتلاء السفن".



ولفتت الوزارة، إلى أن الفرق بين سعر التذكرة عند فتح الحجوزات وإلى غاية تاريخ السفرة لا يزيد عن نسبة 35 بالمائة في اقصى الحالات.





وذكرت وزارة النقل، ان اعتماد الشركة التونسية للملاحة أسعارا تنافسية مقارنة ببقية المجهزين الأجانب المستغلين لنفس الخطوط البحرية، ينصهر في اطار انتهاج سياسة تجارية تأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية وتراعي الجانب التنافسي من جهة والجانب الاجتماعي من جهة أخرى، باعتماد أسعار تفاضلية وعروض ترويجية مناسبة.