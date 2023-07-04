صفاقس: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يدعو رئيس الجمهورية والحكومة الى المسارعة بمعالجة الوضع بسبب تدفق المهاجرين بطريقة غير قانونية

دعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، رئيس الجمهورية والحكومة الى "المسارعة بمعالجة الوضع وتهدئة الشارع المتوتّر"، بسبب تدفق المهاجرين بطريقة غير قانونية على ولاية صفاقس، وما يمثله ذلك من "خطر على السلم الاجتماعية".



واشار الاتحاد في بيانه الى ما تشهده ولاية صفاقس من "أحداث متتالية من جرائم موصوفة إلى مواجهات عنيفة تتوسع من يوم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى" مذكرا بأنه "كان أصدر قبل حوالي أسبوعين صيحة فزع تحذر من تدفق المهاجرين بطريقة غير قانونية على صفاقس".





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