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أعضاء مجلس هيئة الانتخابات يساندون مقترح إعفاء عضو المجلس ماهر الجديدي

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 15:06 قراءة: 0 د, 57 ث
      
ساند أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في اجتماعهم اليوم الثلاثاء، مقترحا لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر يتعلق بإعفاء عضو المجلس ماهر الجديدي، بسبب "مخالفته لواجبي التحفظ والحياد"، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة.

وقرر مجلس الهيئة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة في شأن الجديدي "حفاظا على حسن سير المؤسسة"، وفق ذات المصدر، الذي أكد أن مقترح الإعفاء سيرفع إلى الجهة المعنية للبت فيه.

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وكان رئيس هيئة الانتخابات قرر في مارس الماضي إنهاء تكليف ماهر الجديدي بخطة نائب رئيس الهيئة، وهو ما اعتبره الجديدي آنذاك "قرارا تعسفيا" ووصف تسيير بوعسكر لهيئة الانتخابات بـ "غير العادي".
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وأشار الجديدي، في تصريحات إعلامية سابقة، إلى اختلاف في وجهات النظر بينه وبين أعضاء مجلس الهيئة بشأن الاستحقاقات الانتخابية السابقة وكذلك بخصوص الانتخابات البلدية القادمة التي اتخذ مجلس الهيئة قرارا بتنظيمها.

وفي هذا الشأن، كان ماهر الجديدي دعا رئيس الجمهورية إلى "التريث قبل تنظيم الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس الأقاليم والجهات إلى حين تلافي الخروقات الإجرائية الخطيرة وتنقيح مرسوم الانتخابات"، وفق تعبيره.


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