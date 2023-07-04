أعضاء مجلس هيئة الانتخابات يساندون مقترح إعفاء عضو المجلس ماهر الجديدي

ساند أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في اجتماعهم اليوم الثلاثاء، مقترحا لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر يتعلق بإعفاء عضو المجلس ماهر الجديدي، بسبب "مخالفته لواجبي التحفظ والحياد"، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة.



وقرر مجلس الهيئة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة في شأن الجديدي "حفاظا على حسن سير المؤسسة"، وفق ذات المصدر، الذي أكد أن مقترح الإعفاء سيرفع إلى الجهة المعنية للبت فيه.





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