الطيران الجديد تعد لتسيير رحلتين اسبوعيتين الى ميلانو وسفرتين الى بولونيا الايطالية انطلاقا من تونس

كشفت شركة "الطيران الجديد"، عن خطط لتسيير رحلتين أسبوعيا الى مدينة ميلانو بداية من يوم 17 جويلية 2023 على ان تشرع في استغلال سفرتين الى بولونيا الايطالية بداية من 17 سبتمبر 2023 .



وتأتي هذه البيانات في ظل توقع وزارة النقل، وفق بيانات نشرتها يوم 3 جوان 2023، ان يبلغ عدد المسافرين على متن رحلات شركة "الطيران الجديد"، خلال سنة 2023، 6ر1 مليون مسافر اي بزيادة قدرها 47 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وهو ما يعادل 500 ألف مسافر إضافي في ظل توفر اسطول يضم 13 طائرة مع تعزيزه بثلاث طائرات إضافية مقارنة بالسنة المنقضية.

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وتأتي هذه البيانات في ظل توقع وزارة النقل، وفق بيانات نشرتها يوم 3 جوان 2023، ان يبلغ عدد المسافرين على متن رحلات شركة "الطيران الجديد"، خلال سنة 2023، 6ر1 مليون مسافر اي بزيادة قدرها 47 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وهو ما يعادل 500 ألف مسافر إضافي في ظل توفر اسطول يضم 13 طائرة مع تعزيزه بثلاث طائرات إضافية مقارنة بالسنة المنقضية.

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وستوفر "الطيران الجديد" رحلتين ايام الاثنين والخميس انطلاقا من تونس الى ميلانو في حين يمكن للراغبين في السفر الى وجهة مدينة بولونيا الحجز من خلال سفرتين سيتم تسييرهما اسبوعيا ايام الاربعاء والآحاد انطلاقا من تونس.



وتعد الطيران الجديد وجهاتها الجديدة في وقت لم تصدر فيه، بعد نتائج طلب العروض الذي طرحته الكرامة القابضة لتعيين مكاتب الاستشارة وبنوك الاعمال لمرافقتها في التفويت في المساهمات المملوكة للدولة في راس مال "الطيران الجديد" و"الطيران الجديد للخدمات الأرضية"



وتمتلك الدولة التونسية ، مساهمات في حدود 85ر23 بالمائة من رأس مال شركة الطيران الجديد و 76ر2 بالمائة من رأس مال شركة الطيران الجديد للخدمات الأرضية.