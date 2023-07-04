إجراء قرعتي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا و رابطة الأبطال للسيدات بالرباط

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن إجراء قرعتي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات التي ستقام بالمغرب سنة 2024 وبطولة رابطة الأبطال (نساء) التي ستقام بالكوت ديفوار العام الحالي، وذلك الأسبوع الجاري بالرباط.



وأوضح "الكاف" أن القرعة الخاصة بمسابقة رابطة الأبطال ستجرى غدا الأربعاء تليها في اليوم الموالي القرعة الخاصة بمسابقة كأس أمم إفريقيا.

وذكرت الهيئة الكروية القارية أن النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية للسيدات " المغرب 2022" ، حطمت العديد من الأرقام القياسية بخصوص الحضور الجماهيري والبث التلفزي، وهو ما يؤكد مرة أخرى بحسب البيان تطور كرة القدم النسوية في القارة.



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وأشارت الى أنه تم بث نهائي "الكان" للسيدات في أكثر من 85 دولة حول العالم ، وهو رقم قياسي جديد للحدث.

يذكر أنّ ماميلودي صنداونز (جنوب افريقيا) فاز بأول نسخة لمسابقة رابطة الأبطال الافريقية للسيدات سنة 2021 ، فيما حصد نادي الجيش الملكي المغربي لقب النسخة الثانية سنة 2022.