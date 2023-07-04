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وزارة المالية تضبط آخر الآجال القانونية لايداع 4 تصاريح سنوية واخرى شهرية خلال شهر جويلية 2023

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 11:41 قراءة: 0 د, 43 ث
      
ضبطت وزارة المالية، من خلال الادارة العامة للضرائب، آخر الاجال القانونية لايداع 4 تصاريح تتوزع على ايام 17 و 26 و 28 جويلية 2023 مما يتيح لاصحاب هذه التصاريح ايداعها قبل هذه المواعيد لتلافي ازدحام القباضات.

وكشفت الوزارة في بلاغ نشرته الادارة العامة للضرائب ، الثلاثاء، ان يوم 17 جويلية 2023 يعد آخر اجل قانوني لايداع التصريح الثلاثي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي وكذلك بالنسبة للتصريح الشهري بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.

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واكدت ان يوم 26 جويلية 2023 يعد آخر اجل قانوني قائم امام دافعي الضرائب لايداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الذين يحققون استغلالات الفلاحية والصيد البحري في حين يعد يوم 28 جويلية 2023 ، آخر أجل قانوني لايداع التصريح الشهري بالنسبة للاشخاص المعنويين.

وتشير بيانات وزارة المالية الى أن المداخيل الجبائية المستخلصة، حتى موفى ماي 2023، شهدت تطوّرا بنسبة 6ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.


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