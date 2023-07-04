بطولة الجزائر - معاقبة نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد بشهر نافذ

عوقب نبيل الكوكي المدرب التونسي لفريق شباب بلوزداد متصدر البطولة الجزائرية لكرة القدم بشهر نافذ مع منعه من دخول أرضية الميدان وغرف تغيير الملابس بسبب طرده على خلفية احتجاجه المتكرر وتفوهه بكلمات "بذيئة" وفق ما كشفت عنه الرابطة الجزائرية لكرة القدم المحترفة.

وفضلا عن هذه العقوبة، اتخذت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الجزائرية خلال اجتماعها يوم الاثنين قرار تغريم المدرب الكوكي بقيمة 100 ألف دينار جزائري عقب مثوله أمام ذات الهيئة اليوم ايضا.

وتم طرد الكوكي خلال نهائي كأس الجزائر الذي خسره فريقه شباب بلوزداد يوم 22 جوان الفارط بملعب ميلود هدفي بوهران أمام جمعية الشلف (1-2 بعد الوقت الإضافي).