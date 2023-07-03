وزارة الداخلية : تعرض عون حرس بحري الى الطعن

افادت وزارة الداخلية في بلاغ أن عون حرس وطني تابع للمركز البحري بحلق الوادي (ولاية تونس) تعرض مساء اليوم الاثنين إلى عملية طعن بواسطة آلة حادة من قبل شخص، وقد تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة .

واضافت الوزارة في بلاغها انه تم إلقاء القبض على المظنون فيه في وقت وجيز وأن التحريات معه متواصلة من طرف منطقة الأمن الوطني بقرطاج.