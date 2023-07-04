المنستير: حل جميع الإشكاليات مع وزارة البيئة وضبط استراتيجية لتزويد النزل (نائب رئيسة الجامعة التونسية للنزل)

أكد نائب رئيسة الجامعة التونسية للنزل ورئيس الجامعة الجهوية للنزل بالمنستير سليم الديماسي أنّ جميع الإشكاليات المطروحة مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومع وزارة البيئة وقع حلها.

وأشار إلى أنه ضبط إستراتيجية لتزويد الوحدات السياحية خلال اجتماعات عقدت مع جميع الوزارات المعنية منذ جانفي 2023 للإعداد للموسم السياحي الحالي .

وأضاف أنّه وقع تجاوز جميع الإشكاليات خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم السياحي الفارط الذي سجل ضغطا منذ بدايته باستثناء بعض الإشكاليات الصغيرة المتعلقة بالتزود والتي مازالت مطروحة ويقع حلّها تدريجيا وسريعا من ذلك أنّ الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير ساعدت جميع النزل لتوفير أية مواد هم في حاجة إليها.

وأكد أنّه لم يتم تسجيل حاليا اي نقص في التزود بالحليب خاصة أنّ الاستهلاك تقلص من هذه المادة في النزل التي أصبحت تستعمل آلات أوتوماتيكية تشغل بالحليب المجفف "غبرة" والقهوة سريعة الذوبان وكلاهما أغلى سعرا.



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وأوضح بشأن تخزين المياه بأنّهم لا يمكن تكوين مخزون من المياه باعتباره يتطلب استثمارات وفضاء غير أنّهم بصدد تخزين كمية مياه كافية لمدّة أسبوع أو عشرة أيام.



وبيّن سليم الديماسي أن الموسم السياحي الحالي واعد، متوقعا أنّه سيكون ناجحا وسيحققون أرقاما مماثلة لسنة 2019 مشيرا إلى أنّهم اشتغلوا على تسجيل خلال الموسم الحالي بين 27 و30 مليون ليلة مقضاة في النزل على المستوى الوطني.



وقال أنّ السوق الفرنسية بصدد العودة، وأنّ هناك السوق الجزائرية التي ستتضح أكثر الحجوزات المتأتية منها خلال الأسبوع المقبل، والسوق الداخلية التي تمثل بين 30 و35 في المائة من الحجوزات.



أمّا السوق الروسية فهناك أربعة رحلات من روسيا لشركة "نوفل اير" نحو مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي أي قرابة 600 سائح وهو عدد قليل وينتظر فتح خط في تونس. وتطوّرت الحركية في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي إذ شهد استئناف عدة رحلات توقفت سنة 2019 حسب المصدر ذاته.