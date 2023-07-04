المنستير: متابعة انطلاق الموسم السياحي مع أصحاب النزل بالجهة

مثلت متابعة انطلاق الموسم السياحي والاستماع إلى مشاغل أهل القطاع ومناقشة الحلول المقترحة ضمن مشروع حماية خليج المنستير من الانجراف أبرز محاور جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بالمنطقة السياحية بالمنستير بإشراف والي المنستير مع مديري النزل بالجهة وفق ما أفاد وات المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة.



وسبق طرح جميع مشاكل القطاع بالجهة خلال أوّل جلسة عمل بتاريخ 19 جانفى 2023 خصصت للإعداد المبكر لانطلاق الموسم السياحي، والتي عقدت على إثرها حوالي 14 جلسة عمل بمقر ولاية المنستير بمعدل جلسة أسبوعيا كلّ أربعاء حيث وقع التطرق بدقة لمختلف الإشكاليات والنقل والتزويد والمحيط والتي أمكن تجاوزها من ذلك مسألة التطهير حسب بن حليمة.





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وحققت جهة المنستير منذ غرة جانفى 2023 وإلى غاية 20 جوان 2023 زيادة في عدد الوفادات بنسبة 44 في المائة وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة 79 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وبلغت نسبة امتلاء النزل إلى غاية الآن بين97 في المائة و98 في المائة حسب المندوب الجهوي للسياحة متوقعا أن يتواصل الموسم السياحي إلى غاية أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمة.



ومن جهته أفاد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بالمنستير عدنان حسين المدير أنّه وقع منذ 3 سنوات تقريبا تجديد شبكة التطهير المتقادمة في المنطقة السياحية بتجديد محطة التطهير بالساحلين وتوسعتها، وانطلقوا في تجديد 5 محطات ضح في المنطقة السياحية مع الترفيع في طاقة استيعابها وأنّهم سينجزون محطة ضخ جديدة في مدرسة التكوين في مهن السياحة بالمنستير في حال توفير قطعة أرض وسيق إزالة المحطة الحالية وتهيئتها على شكل أرض بيضاء جاهزة للاستعمال.



وتمحورت مشاغل أصحاب النزل حول تأثيرات محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الواقعة بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة والمحاذية للمنطقة السياحية بالمنستير، وكيفية التدخل لحماية خليج المنستير من الانجراف مقترحين ضرورة اعتماد طريقة تدخل تحافظ على الشريط السياحي باعتبار أنّ 95 في المائة من السياح يختارون الوجهة التونسية من أجل شواطئها.



كما اقترحوا أن تكون عملية التدخل بتغذية الشواطئ بالرمال من البحر وضرورة أن تتحمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤوليتها المجتمعية باعتبارها تسببت في كارثة الانجراف البحري في المنطقة السياحية بالمنستير من جهة وادي حمدون علاوة على مشاكل التخييم العشوائي في المنطقة السياحية، والدراجات النارية التي تجوب الشواطئ مساء، وتوفير النقل ليلا للعملة.



وأكد والي المنستير المنذر بن سيك علي خلال تفاعله مع تساؤلات الحضور بأنّ الحلول موجودة بالنسبة إلى نقل العملة مع إمكانية تطويره، وأنّه لابّد من الترفيع من قيمة المنتوج السياحي، والتسريع بتوظيف المنشآت المتحفية والمتاحف في الجهة التي هي "في حالة غير مقبولة وهي تقريبا في أسوء حالاتها" في سلسلة الخدمات السياحة.



وكانت جلسة العمل فرصة للتعريف بمهام الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تركز في تدخلاتها على الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، والمياه المعالجة المستغلة للري حسب المسؤولة عن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الغذائية للمنتجات الغذائية بالمنستير سنية عيادي.