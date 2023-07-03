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مشروع "واف-كاب": معسكر تدريب لمدة ثلاثة ايام لفائدة رواد الاعمال التونسيين المهتمين بالابتكار في مجال الماء والطاقة والغذاء

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 22:07 قراءة: 0 د, 48 ث
      
سيتم تنظيم برنامج تدريب وإرشاد على امتداد ثلاثة أيام (12 و13 و14 جويلية 2023) لفائدة روّاد الأعمال التونسيين المهتمين بالتكنولوجيات والابتكارات في مجال الماء والطاقة والغذاء، وذلك في إطار المشروع الأوروبي "واف- كاب".
 
وسينتفع ببرنامج التدريب 12 مشاركا من الفرق التقنية في الأوساط الأكاديمية أو المؤسسات الناشئة لبناء القدرات المتقدمة والدعم لإيصال منتجاتهم المبتكرة إلى الأسواق من خلال المؤسسات الناشئة أو المؤسسات المتفرعة او نقل التكنولوجيا.
 
...

وسيعقد المشاركون، أيضا، لقاءات ثنائية مع الخبراء والمرافقين والمستثمرين، وبامكانهم الحصول على جائزة السفر الدولية.
 
كما سيتم تنظيم ندوة  من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الشريك الوطني للمشروع، خلال الفترة من 26 إلى 28 جويلية  2023 في تونس، وستضم الفاعلين الرئيسيين في قطاع الماء والطاقة والغذاء.
 
يشار الى ان مشروع "واف-كاف" الأوروبي، انطلق منذ سبتمبر 2021 في 7 دول متوسطية. ويتعلق الامر بكل من تونس والأردن واليونان وإيطاليا وإسبانيا ومصر وفرنسا، وسينتهي خلال شهر اوت 2023.
ويهدف المشروع الى توحيد مجموعة اقليمية، حول الماء والطاقة والغذاء، لتعزيز إعادة إنتاج واستغلال وتسويق التقنيات ونقلها، من أجل زيادة قدرة المناطق على الصمود.


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