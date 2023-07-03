Babnet

تونس تدين بشدّة العمليات العسكرية للكيان المُحتلّ بمدينة جنين ومُخيّمها بالضفة الغربية

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 18:57 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أدانت تونس، اليوم الإثنين، بشدّة العمليات العسكرية والاعتداءات المُتكررة التي يقوم بها الكيان المُحتلّ في الأراضي الفلسطينية وبالخصوص بمدينة جنين ومُخيّمها بالضفة الغربية والتي خلّفت عددا من الشهداء وإصابة العشرات من الفلسطينيين العزّل، وذلك في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية ولكافة الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأعربت تونس مُجدّدا، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن رفضها القاطع للاعتداءات الوحشية والمُمارسات الممنهجة لسلطة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤوليتهما إزاء المظلمة المستمرة عليه ووضع حدّ للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال الغاشم ومنعه من التصرف كقوّة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.

...

وجددت تونس وقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني الأبيّ من أجل استعادة حقوقه المشروعة، التي لن تسقط بالتّقادم، وإقامة دولته المستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

يذكر أن مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة تتعرض، منذ فجر اليوم الاثنين، لأكبر عدوان إسرائيلي منذ سنة 2002، حيث تستخدم قوات الاحتلال كل أنواع القصف الجوي والبري، مما أسفر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين على الأقل، وإصابة 27 آخرين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269223


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 جويلية 2023 | 15 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
27°
 Babnet33° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2232°-2333°-2538°-2542°-27
  • Avoirs en devises
    22819,9

  • (3 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36867 DT        1$ =3,10478 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juil)   277,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*