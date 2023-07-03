تونس تدين بشدّة العمليات العسكرية للكيان المُحتلّ بمدينة جنين ومُخيّمها بالضفة الغربية

أدانت تونس، اليوم الإثنين، بشدّة العمليات العسكرية والاعتداءات المُتكررة التي يقوم بها الكيان المُحتلّ في الأراضي الفلسطينية وبالخصوص بمدينة جنين ومُخيّمها بالضفة الغربية والتي خلّفت عددا من الشهداء وإصابة العشرات من الفلسطينيين العزّل، وذلك في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية ولكافة الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.



وأعربت تونس مُجدّدا، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن رفضها القاطع للاعتداءات الوحشية والمُمارسات الممنهجة لسلطة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤوليتهما إزاء المظلمة المستمرة عليه ووضع حدّ للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال الغاشم ومنعه من التصرف كقوّة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.





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وجددت تونس وقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني الأبيّ من أجل استعادة حقوقه المشروعة، التي لن تسقط بالتّقادم، وإقامة دولته المستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.



يذكر أن مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة تتعرض، منذ فجر اليوم الاثنين، لأكبر عدوان إسرائيلي منذ سنة 2002، حيث تستخدم قوات الاحتلال كل أنواع القصف الجوي والبري، مما أسفر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين على الأقل، وإصابة 27 آخرين.