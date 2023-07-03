انتخاب الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في اللجنة التنفيذية للتحالف العالمي ضد هذه العقوبة

انتخب الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام (منظمة) ، ممثلا في شخص رئيسها شكري لطيف، بأغلبية واسعة ، في اللجنة التنفيذية للائتلاف العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام خلال الجمعية العامة التي انعقدت في 23 و24 جوان الفارط في نيروبي، بكينيا.



وبعد انتخابه، أكد شكري لطيف ،وفق بيان صادر اليوم الإثنين عن الائتلاف التونسي ، أن هذا الدعم الذي لقيه الائتلاف لالغاء عقوبة الاعدام يمتد إلى جميع الحراك الجمعيّاتي المدني الديمقراطي التونسي الذي يواصل نضاله من أجل الكرامة والحرية والعدالة.





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كما دعا السلطات التونسية على ضرورة احترام "حق الحياة" من خلال تطبيق حظر عالمي على عمليات الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي لحقوق الإنسان.



وللتذكير فقد تأسس الائتلاف العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام رسميًا في روما عام 2002، ويضم 167 منظمة غير حكومية و نقابات ومحامين وجماعات محلية .



ويهدف إلى تعزيز الأبعاد الدولية للنضال ضد عقوبة الإعدام وتحقيق إلغائها عالميًا.



ويعمل على دعم إلغاء الأحكام القضائية بالإعدام والتنفيذ في جميع الدول التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، ويسعى في بعض البلدان إلى تقليل عدد الجرائم المستوجبة لعقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو التقليل من عدد الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها

