سوسة: دورة تكوينية في مجال التأمين الذاتي لفائدة العاملين بالقطاع السياحي

انطلقت، اليوم الاثنين، بمقر المعهد العالي للتكوين في مهن السياحة بالقنطاوي-حمام سوسة، فعاليات دورة تكوينية تحسيسية في مجال التأمين الذاتي لفائدة العاملين بمؤسسات الايواء السياحي، والمطاعم السياحية، ومؤسسات التنشيط، ووكالات الاسفار، والأدلاء السياحيين.

وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الدورة التكوينية، التي تتواصل على امتداد يومين، تندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية لتأمين القطاع السياحي، وتحقيق الامن الشامل للسياح والمؤسسات والمواقع والمسالك ووسائل النقل السياحية إزاء مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة، وذلك وفقا لاطار قانوني وتشريعي واضح ومواكب للعصر، وأيضا في اطار مواصلة توفير أفضل الظروف لانجاح الموسم السياحي الجاري.

وأضاف أنّ هذه الدورة تنتظم ببادرة من وزارة السياحة وبالتنسيق مع ادارة الامن السياحي بوزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، وتؤمن نخبة من اطارات المصالح الأمنية والحماية المدنية التكوين ضمنها، كما يشرف فريق التفقد التابع للمندوبية الجهوية للسياحة بسوسة على حسن سيرها وتوفير سبل نجاحها بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة.