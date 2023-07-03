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أريانة: رئيس الغرفة الجهوية للمخابز يؤكد عودة نسق انتاج الخبز لمعدله الطبيعي بداية من اليوم بعد تراجعه الظرفي في عطلة العيد

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 15:38 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكّد رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بأريانة، يوسف زليعة، أنّ نسق التزويد والعمل بالنسبة لمخابز ولاية أريانة سيعود بداية من اليوم الاثنين إلى معدله الطبيعي، وذلك بعد عودة المطاحن إلى العمل بطاقة انتاجها المعتادة وعودة المهنيين إلى مراكز عملهم بعد انتهاء عطلة العيد.

وأرجع زليعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الاضطراب المسجّل في إنتاج الخبز خلال الأسبوع المنقضي إلى نقص ظرفي في التزويد بمادة الفرينة من قبل المطاحن واختيار عدد كبير من مهنيي القطاع قضاء إجازة العيد مع أهاليهم بمدنهم الأصلية، نافيا وجود أي مشكل في مادة الفرينة المخصّصة لصناعة الخبز في جهة أريانة.
يذكر أن ولاية أريانة شهدت منذ بداية الأسبوع المنقضي الذي تزامن مع فترة الاحتفال بعيد الاضحى، نقصا في انتاج الخبز ووجود طوابير طويلة من المواطنين أمام المخابز التي تعمل أغلبها فقط خلال الفترة الصباحية ليختفي بذلك الخبز من كامل مخابز ومتاجر الجهة خلال فترة ما بعد الظهر وسط تذمّر المواطنين وتشكياتهم.


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