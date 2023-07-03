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وزارة الأسرة تعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل لسنة 2022

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 14:38 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2022

وتهم هذه الجائزة الأشخاص والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات التي قدمت أعمالا إبداعية وفنية تتعلق بتنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل وتجذير مبادئ حقوق الطفل وحمايته، وذلك شريطة ألا تتسم هذه الأعمال بالطابع التجاري.

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ويُشترط أن يكون العمل المترشح لهذه الجائزة منجزا خلال الفترة الممتدة بين 01 جانفي 2022 إلى غاية 31 ديسميبر 2022.

وقد تقرر فتح آجال تقديم الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل من 1 أوت إلى 31 من الشهر ذاته.

وتوجه ملفات الترشح لنيل الجائزة المذكورة باسم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على العنوان التالي: 02 نهج عاصمة الجزائر 1001 تونس.

وترفق ملفات الترشحات وجوبا باستمارة الترشح، وفيديو لا يتجاوز 5 دقائق يقدم فيه المترشح نفسه وعمله، إضافة إلى موجز ورقي حول العمل المترشح.


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