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قابس: انتشال جثتي شابين شقيقين من قاع حفرة بقرع اللطايفة بمطماطة الجديدة

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 12:01 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انتشلت وحدة النجدة والانقاذ للحماية المدنية بقابس جثتين من قاع حفرة في منطقة قرع اللطايفة من معتمدية مطماطة الجديدة، تبيّن أنّهما تعودان لشابين شقيقين، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للحماية المدنية.
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وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمق الحفرة أين عثر على الجثتين يبلغ 7 أمتار وبها نفق أفقي بطول مترين وقطر 1 متر.
يشار إلى أنّه تم فتح تحقيق عدلي في ملابسات هذه الحادثة لمعرفة أسباب وفاة الشابين.


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