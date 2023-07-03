الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: ماهر الجديدي خرق واجب التحفظ وقد يتوجه مجلس الهئية بطلب لرئيس الجمهورية لاعفائه

قال الاثنين 3 جويلية، الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات التليلي المنصري ان عضو الهيئة ماهر الجديدي خرق واجب التحفظ من خلال تصريحاته الاعلامية والاتهامات التي وجهها لمجلس الهيئة ورئيسها.وعبر التليلي المنصري عن استغرابه من تصريحات ماهر الجديدي وقال " ما نعرفش علاش هذه التصريحات والاتهامات والسبب متاعها ومن المفروض كل ما تحدث عنه يتم مناقشته داخل مجلس الهيئة وليس في وسائل الاعلام".واعتبر المنصري ان ما صدر عن الجديدي مغالطات لا أساس لها من الصحة مشيرا على سبيل المثال الي ان رئيس الهيئة وخلافا لما صرح به ماهر الجديدي عرض مرسوم الانتخابات للتداول داخل المجلس.