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الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: ماهر الجديدي خرق واجب التحفظ وقد يتوجه مجلس الهئية بطلب لرئيس الجمهورية لاعفائه

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 11:33 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قال الاثنين 3 جويلية، الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات التليلي المنصري ان عضو الهيئة ماهر الجديدي خرق واجب التحفظ من خلال تصريحاته الاعلامية والاتهامات التي وجهها لمجلس الهيئة ورئيسها.
وعبر التليلي المنصري عن استغرابه من تصريحات ماهر الجديدي وقال " ما نعرفش علاش هذه التصريحات والاتهامات والسبب متاعها ومن المفروض كل ما تحدث عنه يتم مناقشته داخل مجلس الهيئة وليس في وسائل الاعلام".
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واعتبر المنصري ان ما صدر عن الجديدي مغالطات لا أساس لها من الصحة مشيرا على سبيل المثال الي ان رئيس الهيئة وخلافا لما صرح به ماهر الجديدي عرض مرسوم الانتخابات للتداول داخل المجلس.
...

وقال المنصري ان مجلس الهيئة وبعد توجيه تنبيه رسمي لماهر الجديدي سينعقد للتداول في تصريحات ماهر الجديدي وستخذ قراره في الغرض مشيرا الي وجود امكانية لتوجيه طلب الي رئيس الجمهورية لاعفاء الجديدي من الهيئة.


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