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الكأس الذهبية 2023: المنتخب القطري يحجز مقعدا في ربع النهائي بانتصاره على المكسيك بهدف نظيف

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 09:22 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حجز المنتخب القطري لكرة القدم مقعدا في الدور ربع النهائي للكأس الذهبية عقب انتصاره على المنتخب المكسيكي بهدف نظيف، في المواجهة التي جرت بينهما بمدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا حتى 16 جويلية الجاري.

وسجل هدف المنتخب القطري حازم أحمد في الدقيقة 27.
وضمن المجموعة نفسها، تغلب منتخب هندوراس على نظيره منتخب هايتي بهدفين لهدف في المواجهة التي اقيمت بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.
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وتصدر المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط تلاه المنتخب القطري بـ 4 نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب هندوراس الذي حل بالمركز الثالث بالرصيد نفسه، وحل منتخب هايتي في المركز الرابع بـ 3 نقاط.
ويقام الدور ربع النهائي يومي 8 و9 جويلية الجاري، فيما يقام الدور نصف النهائي يوم 12 منه، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 16 من الشهر نفسه.
يشار إلى أن المنتخب القطري، الذي يسجل ظهوره الثاني في هذه البطولة، يشارك ضيف شرف، بدعوة خاصة من اتحاد الكونكاكاف في ظل اتفاقية التعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم.


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