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اكثر من 40 الف تلميذ يجتازون اليوم اختبارات دورة المراقبة لباكالوريا 2023

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 08:19 قراءة: 0 د, 48 ث
      
يشرع اليوم الإثنين 40 ألفا و748 تلميذا في إجتياز إمتحانات دورة المراقبة لباكالوريا 2023 أي بنسبة 31 بالمئة من مجموع المترشحين لباكالوريا 2023.


وتتواصل الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة على مدى 4 أيام لتنتهي يوم 6 جويلية 2023. وسيقع الإعلان عن نتائج دورة المراقبة يوم 16 جويلية 2023
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ويجتاز دورة المراقبة 37 ألفا و264 مرشحا بالمعاهد العمومية، و2609 مرشحا بالمعاهد الخاصة، حسب معطيات نشرتها وزارة التربية.


وكانت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للموسم الحالي قد بلغت 36.38 بالمائة من اجمالي نحو 138 ألف مترشح ما بين القطاع العام والخاص والمشاركة الفردية.

وقد احتلت المعاهد العمومية المركز الأول في قائمة الناجحين حيث بلغت نسبتهم 41.50 بالمائة، تليها المعاهد الخاصة بنسبة ضعيفة تقدر بـ9.91 بالمائة.

مع العلم أنه تقدم لاجتياز امتحان الباكالوريا حضوريا عن المعاهد العمومية 110 آلاف و792 مرشحا، و16 ألف و829 مرشحا عن المعاهد الخاصة.


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