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9.8 مليارات دولار.. السعودية تكشف قيمة إنفاق زوار المملكة في الربع الأول من 2023

Publié le Dimanche 02 Juillet 2023 - 22:37 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وكالات -
أعلنت السعودية عن ارتفاع إنفاق المسافرين والزوار القادمين للمملكة إلى 9.8 مليارات دولار في الربع الأول من 2023، بينما بلغ حجم إنفاق المسافرين إلى خارج المملكة 3.7 مليارات دولار.

وارتفع إنفاق المسافرين والزوار القادمين إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 224.6 %، بما يعادل 37 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كشف البنك المركزي السعودي عن هذه البيانات في تقريره الموسوم بـ"بيانات ميزان المدفوعات".

...

وذكر التقرير أيضا أن إنفاق المسافرين إلى خارج المملكة، المقدر بحوالي 3.7 مليارات دولار، قد عرفت ارتفاعا أيضا نسبة 7.9 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

ولفت تقرير البنك المركزي السعودي إلى أن إنفاق السعوديين على السفر في الخارج قد ارتفع بنسبة 310% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بعد أن وصل إلى 7.16 مليار دولار.

وأوضح التقرير الشهري للبنك أن موجودات "ساما" زادت بمقدار 7.5 مليارات ريال في مايو الماضي، مقابل 1.864 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" قد أظهرت ارتفاع موجودات البنك في مايو الماضي إلى 1.872 تريليون ريال، بزيادة شهرية قدرها 49.5 مليار ريال أو 2.7 % عن شهر أبريل السابق.


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