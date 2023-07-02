المهدية : الدورة الأولى لمهرجان "صنعة أجدادنا ثروة لأولادنا" تؤسس لرؤية جديدة من اجل دفع قطاع الصناعات التقليدية

تؤسس الدورة الأولى لمهرجان "صنعة أجدادنا ثروة لأولادنا"، التي انطلقت اليوم الأحد بالمهدية، لرؤية جديدة قصد دفع قطاع الصناعات التقليدية وتجاوز العراقيل التي يواجهها الحرفيون.



وقالت إيمان العماري رئيسة جمعية "هن" فرع المهدية، الجهة المنظمة للدورة، في تصريح لـ (وات)، إن المهرجان يتضمن سلسلة من التظاهرات ستتواصل إلى غاية يوم 13 أوت القادم تاريخ الاحتفال بعيد المرأة، مضيفة أن المهرجان يفتتح بمعرض للصناعات التقليدية يؤثثها 20 حرفيا وحرفية (7 حرفيين من المهدية و13 من ولايات أخرى).





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كم أفادت بأن المعرض يمتد على عشرة أيام ويعرض خلالها الحرفيون منتوجاتهم كالفخار والحلفة والصابون والمرطبات التقليدية إلى جانب التطريز بأنواعه، مبينة أنه ستنتظم أسبوعيا ندوة على هامش المهرجان تتناول أبرز المواضيع المتصلة بالقطاع والمشاكل التي يعانيها الحرفيون على غرار التسويق والترويج.



وأضافت أن منظمي االمهرجان، اختاروا بالمناسبة، أن يكرموا الحرفية صالحة شلايفة التي تعتبر من الحرفيات الرائدات بجهة المهدية، وقامت بتأسيس جمعية تعنى بالقطاع وتساهم في تكوين أجيال من الحرفيين، علاوة على حصولها على جائزة الخمسة الذهبية.



وصرحت العماري، بأن المهرجان يكرس في كل دورة هذه اللفتة المتمثلة في تكريم إحدى الحرفيات أو أحد الحرفيين من قبيل الامتنان لهم بمساهماتهم المتميزة في النهوض بالقطاع، مجددة الدعوة الى متساكني المهدية وزوارها من تونس وخارجها لزيارة المعرض ومواكبة فعاليات المهرجان والمساهمة بالأفكار والرؤى في دفع قطاع عانى من الركود بسبب جائحة فيروس كورونا.