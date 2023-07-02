كاس الملك سلمان للاندية الابطال (الدور الثاني): الجزائري ابراهيم لحلو يدير مباراة الذهاب بين النادي الصفاقسي و الهلال السوداني

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم جزائري بقيادة حكم الساحة ابراهيم لحو لادارة مباراة ذهاب الدور الثاني من تصفيات كاس الملك سلمان للاندية العربية الابطال و التي ستجمع يوم الثلاثاء القادم الهلال السوداني (الفريق المضيف) بالنادي الصفاقسي بملعب حمادي العقربي برادس دون حضور الجمهور انطلاقا من الساعة الرابعة و النصف زوالا.



وسيساعد لحلو في ادارة المباراة كل من مقران قواري و زرهوني عباس فيما سيكون لطفي بكواسة حكما رابعا للمباراة.

وستدور مباراة الاياب يوم الجمعة 7 جويلية الجاري بملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة الرابعة و النصف زوالا (س16 و 30 دق).



...





يذكر انه في حال تاهل النادي الصفاقسي الى الادوار النهائية لكاس الملك سلمان للاندية العربية الابطال و التي ستقام بالمملكة العربية السعودية من 27 جويلية الى 12 اوت القادم فسيلعب ضمن المجموعة الاولى بمعية مواطنه الترجي الرياضي و الاتحاد السعودي و الشرطة العراقي.