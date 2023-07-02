الالعاب الافريقية الشاطئية الحمامات 2023 - المتطوعون فاكهة الالعاب وشركاء في انجاح التظاهرة

استعان منظمو الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023 ) بقرابة 250 متطوعا شابا في مختلف فضاءات التنظيم والاقامة ساهموا في إنجاح النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية الحمامات 2023.



وقد استفاد المتطوعون من دورات تكوين وتاطير قبل انطلاق الالعاب وساهمت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بنابل في انتقاء الغبيتهم ووضعهم على ذمة لجنة التنظيم . وقد ملء ّ المتطوعون فضاءات المنافسات والاقامة بمناسبة النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية الحمامات 2023، وجابوا كورنيش ياسمين الحمامات طوال ايام الالعاب واضفوا على المكان مسحة جمالية لافتة بزيهم الأبيض المزركش بالألوان الزرقاء والصفراء والخضراء والحمراء .

كما اضفى المتطوعون الذين كانوا فاكهة الدورة حيوية كبيرة على المدارج . وفضلا عن المنتخبات التونسية شجع المتطوعون و المتطوعات ايضا مختلف الرياضيين و المنتخبات في المقابلات التي لم تشمل رياضيين تونسيين .وكانوا سباقين الى الميادين لتوفير كل مظاهر الدعم و المرافقة لصناع الحدث من رياضيين و رسميين .



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وخلق المتطوعون طيلة فعاليات الألعاب الافريقية الشاطئية أجواء احتفالية تمظهرت أساسا أثناء تواجدهم بالمدارج وبفضاءات المشجعين.

وشمل سلك المتطوعين مختلف الاعمار من الجنسين ومن مختلف المستويات العلمية . وقد كان التلميذ محمد علي بن محمد (13 سنة) أصغرهم بينما يعد سليم لذيب (28 سنة) حامل لشهادة الماجيستير المهني في التصميم الخطي والاشهار السمعي البصري ألاكبر سنا ضمن فريق المتطوعين.

وأفاد اصغر المتطوعين الطفل (محمد علي بن محمد ) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّه تاقلم تدريجيا مع اجواء تنظيم الألعاب الافريقية الشاطئية، بعد ان وجد بعض الصعوبات في اول تجربة من نوعها في مجال التطوع ضمن مسابقات رياضية .وأوضح أنّه استفاد من عملية تأطيروتكوين في الجمال قبل الالعاب مع بقية زملائه من المتطوعين وقد تم تقسيم الأدوار فيما بينهم، لافتا النظر أنّ مهامه كانت تقتصر على توفير وجلب قوارير المياه للرياضيين، والتشجيع بين المدرجات.وبيّن أنّ تجربة التطوع ضمن الألعاب الافريقية الشاطئية الحمامات 2023 دعمت لديه روح الفريق، سيما وأنّه يعد ناشط في المؤسسات التربوية الاجتماعية. وفي سياق متصل دعا أصدقاءه وزملاءه في الدراسة الى الانخراط والتطوع ضمن الجمعيات والمنظمات، والنسج على منواله كمتطوع أيضا ضمن الهلال الأحمر التونسي.

ومن جهته، أعرب المتطوع سليم لذيب أنّ هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها تجربة التطوع في حدث رياضي كبير، مشيرا الى أنّ أفضل ما ميزالتظاهرة الافريقية الشاطئية هو التواصل مع الثقافات الأخرى.وكشف أنّ مؤسسات دور الشباب بولاية نابل هي التي اختارته كما اختارت عشرات المتطوعين الذين تواجدوا على مدى أيام منافسات النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية، شاكرا في ذلك المؤطرين الذي ساهموا في تيسير ظروف العمل.وأضاف أنّ أول يوم له كان مرهقا بسبب كثرة المنافسات ، قبل أن تتحسن ظروف العمل.وثمّن حرص اللجنة المنظمة على إنجاح الحدث مبرزا الظروف الطيبة التي وجدها المتطوعون والمشاركون في فضاءات المنافسات و في الإقامة داخل الوحدات الفندقية، آملا أن تتجدد مثل هذه الأحداث الرياضية مستقبلا.

