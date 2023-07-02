مونودراما "شروق مريم" لمنال عبد القوي: كتابة ركحية ثائرة على واقع المرأة العربية

بعد تجربتين سابقتين في المونودراما هما "المخفوقة بنت بوها" (2016) و"دبوس الغول" (2019)، خاضت الممثلة منال عبد القوي تجربة مونودرامية جديدة بعنوان "شروق مريم"، من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة، وعن نص للكاتب السعودي فهد ردة الحارثي، وإدارة ممثل لحمزة الورتتاني وغناء جمعي العماري.0



وتمّ تقديم العرض ما قبل الأول لهذا العمل الجديد، مساء أمس السبت، بمسرح الجهات في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، بحضور ثلّة من الفنانين المسرحيين والصحفيين. وتدور أحداث المونودراما حول امرأة اسمها "شروق مريم" تروي تجربتها الحياتية في بيئة عربية تطغى عليها العقلية الذكورية.

تنطلق أحداث المونودراما من مشهد امرأة تقوم بعجن الطين ببطء تارة وبسرعة تارة أخرى، مع أنفاس متقطّعة ومتسارعة تحيل على التعب والإجهاد. وقد صاحبت هذا المشهد إيقاعات قرع الطبول. ويحمل هذا المشهد الافتتاحي للمسرحية رمزية النشأة والخلق.



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واختارت الممثلة منال عبد القوي الإبقاء على النص الأصلي بالعربية الفصحى، فالقضية مشتركة وتهمّ العالم العربي أجمع، وليست حكرا على شعب دون آخر، بل إنها أضفت على النص لهجات أخرى منها اللهجة التونسية والمصرية والخليجية، لتجتمع فيه نساء العرب وتعبّر عن معاناتهنّ بلهجاتهنّ في ثورة ركحية فاض نصها بالمعاني والرموز والدلالات، انتصارا للمرأة ولحريتها الفكرية والاجتماعية.



تبدو "شروق مريم" امرأة ممزقة منهارة وهي تستعيد شريط ذاكرتها أمام الجمهور، لتبين أن هذا التمزّق الداخلي وحالة الاضطراب، هي نتاج للحواجز التي سطرتها الحياة الثقافية والأخلاقية والدينية من عادات وتقاليد رجحت كفة الرجل على المرأة وجعلت منها في مرتبة أدنى منه بكثير، عالم تسوده العقلية الذكورية ويحمل المرأة مسؤولية ارتكاب الخطيئة رغم أنها لم تقترفها.



فهذه المرأة اختار والدها اسمها بدلا من والدتها، وتمّ حرمانها من الزواج بالشخص الذي تحب، وتزوجيها غصبا من رجل لا تحبه ومن ثمة طلاقها لأنها لا تنجب، وغيرها من الأحداث المتواترة.. وبكثير من الطاقة في التحرك على الركح والمشاعر في تقمص عديد الشخصيات، عبرت منال عبد القوي بأسلوب هزلي ساخر عن عالم شديد القسوة يقتصر فيه دور المرأة على الإنجاب وإشباع الغرائز الجنسية للذكور.



كما تحدّثت شخصية "شروق مريم" باستهزاء عن الفوارق بين الجنسين وانعدام المساواة بينهما.. فوضعت الرجال محلّ سخرية انتصارا للمرأة الحرة والحالمة والرافضة لهذا الواقع المأساوي الذي يكبّل جموحها نحو التحرر والانعتاق وإعطاء معنى لحياتها.





ولم يكن تمرّد منال عبد القوي على العادات والتقاليد العربية التي تسطّر حياة المرأة فحسب، بل تمرّدت أيضا على النهاية المأساوية التي سطّرها كاتب النص فهد ردة الحارثي. فالنهاية الأصلية للعمل كانت تراجيدية بموت "شروق مريم"، لكن الممثلة منال عبد القوي أبت إلا أن تقبر مآسي الماضي لشخصية "شروق مريم" في الكفن، وبعثت في مستقبلها ومستقبل المرأة العربية أملا في غد مشرق.