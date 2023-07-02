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نادي فيرينكفاروسي المجري يعلن رسميا ضمه متوسط ميدان الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان

Publié le Dimanche 02 Juillet 2023 - 15:21 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلن نادي فيرينكفاروسي المجري اليوم الاحد على شبكة الانترنت عن ضمه بشكل رسمي متوسط ميدان الترجي الرياضي والمنتخب التونسي لكرة القدم محمد علي بن رمضان.
وقال النادي ان محمد بن علي رمضان (23 عاما) يحذق اللعب في عدة مراكز وقد سبق له تقمص زي فريق واحد هو الترجي الرياضي الذي خاض معه 143 مباراة مستعرضا بالمناسبة اهم الالقاب التي احرزها اللاعب في البطولة التونسية وكاس السوبر ورابطة الابطال الافريقية ومشاركاته مع المنتخب التونسي لا سيما في نهائيات كاس العالم 2022 بقطر مع ذكر بعض الاحصائيات المتعلقة بادائه على الميدان من حيث تسجيل الاهداف والتمريرات الحاسمة مرفوقة بشريط فيديو.


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