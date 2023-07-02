حرس وطني.. إحباط 65 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال أيام عيد الأضحى

تمكنت وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط والساحل، أيام عيد الأضحى 27، 28 و29 جوان 2023، من إحباط 65 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية ومن نجدة وإنقاذ 2068 شخصا.



وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم، أن وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية) تمكنت من إحباط 47 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 1879 شخصا منهم 1858 من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء و21 تونسي.





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من جانبها تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل (المناطق البحرية بنابل وسوسة والمنستير) من احباط 18 عملية إبحار خلسة ونجدة وإنقاذ 189 شخصا تونسيا وحجز 14 زورقا بحريا ومركبا و 3 كاياك.



وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المعنيين بالأمر.



