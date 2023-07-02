سليانة: حادث اصطدام بين سيارة خفيفة و سيارة أجرة يسفر عن اصابة 9 اشخاص

أسفر حادث مرور، جد صباح اليوم الأحد، بمنطقة الجليدة من معتمدية بوعرادة على مستوى الطريق الجهوية 47، التابعة لولاية سليانة، عن اصابة 9 اشخاص، اصاباتهم متفاوتة الخطورة، وفق ما افاد به مصدر من الحرس الوطني صحفية "وات"



واوضح مصدر من الحماية المدنية في تصريح لصحفية "وات" أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أجرة، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي ببوعرادة لتلقي الإسعافات الأولية، ليتم لاحقا نقل 4 منهم إلى المستشفى الجهوي بسليانة.

