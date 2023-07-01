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الفيفا يختبر قانونا جديدا لحالات التسلل في كرة القدم

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 22:46 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ اليوم السبت، البدء في اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في
المباريات والبطولات كافة.
وذكر 'فيفا' أن اختبار القانون الجديد سيجري في السويد، وهولندا، وإيطاليا على مستوى بطولة فرق الشباب تحت 21 عاما والسيدات تحت 19 عاما.
وينص القانون الجديد على اعتبار اللاعب متسللا، في حالة واحدة فقط وهي إذا كان جسمه بالكامل يتقدم على آخر مدافع، بعكس القانون السابق الذي يعتبر اللاعب متسللا إذا كان أي جزء من جسمه متقدما على المدافع الأخير.
...

وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بتطبيق القانون على جميع المستويات في حال نجاحه عقب الاختبار.
وكان المدرب الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي والخبير في الفيفا قد قدم القانون الجديد لرئيس الاتحاد الدولي، جياني انفانتينو في مارس من العام 2021 على أمل اختباره ومن ثم تطبيقه في حال نجاحه، وذلك من أجل منح كرة القدم نوعا من الإثارة الجماهيرية حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على التخمين الذي ينطوي عليه تحديد حالات التسلل ويعطي الميزة للفريق المهاجم بحسب الهيئة الكروية العالمية.


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