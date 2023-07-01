البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يطلقان مبادرة لتعزيز الشركات الناشئة في شمال إفريقيا

أعلن كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية العضو بمجموعة البنك الدولي أمس، الجمعة، عن إطلاقهما "لمبادرة لتعزيز دعمهما للشركات الناشئة في شمال إفريقيا ".



وسيتم في اطار هذه المبادرة، "بعث مشروع نموذجي في بلد من شمال إفريقيا قبل تعميمه ليشمل المنطقة بأكملها، بغاية توفير "مستوى أعلى من الدعم المندمج لتطوير الشركات الناشئة والنظام البيئي للشركات الناشئة".





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واستنادا إلى البرامج المتخصصة للمؤسستين، وهي برنامج "Star Venture" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحفز بدء التشغيل التابع لمؤسسة التمويل الدولية، فإن الغرض من المبادرة الجديدة هو خلق أوجه تآزر بغاية تعزيز التأثير على تطوير البرنامجين من خلال رفع التحديات، التي تواجهها الشركات الناشئة في شمال إفريقيا، لجعلها أكثر استدامة ونجاحا.



يشار الى أن برنامج "Star Venture" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد تم إطلاقه سنة 2018، ويستهدف الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، من خلال تقديم استشارات تجارية ودعم بناء القدرات لتحسين النظم البيئية للشركات الناشئة.



وتمكن برنامج " Star Venture" الى حد الساعة، من دعم أكثر من 600 شركة ناشئة، بما في ذلك أكثر من 180 وحدة HPSU و25 مسرعا في 22 دولة.



فيما يتعلق بـ IFC Startup Catalyst ، تم إطلاقه سنة 2016، وهو عبارة عن منصة تستثمر في حاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق التمويل الاساسي، ودعم الشركات الناشئة المبتكرة وطور التشغيل في الأسواق الناشئة، وذلك عبر التوجيه والتواصل والتمويل.



ودعمت IFC Startup Catalyst منذ شهر ديسمبر 2022، 19 مسرّعًا وصندوق تمويل أساسي، استثمروا في أكثر من 1180 شركة ناشئة في 24 دولة.