وزير الداخلية يعلن عن إطلاق برنامج "ماجستير السلامة المرورية" بداية من السنة الجامعية المقبلة

كما أعلن الوزير، الذي كان مرفوقا بوالي بنزرت سمير عبد اللاوي وممثلي السلط المركزية والجهوية والمحلية وثلة من القيادات الأمنية، عن انطلاق العمل ب "دليل التربية على السلامة المرورية" في مؤسسات الطفولة المبكرة بالتعاون مع النسيج المجتمعي، وعن الانطلاق في معاينة مخالفات المرور بواسطة أجهزة وآليات وتطبيقات شديدة الذكاء، وفق توصيفه، بما من شأنه الحد من حوادث المرور وتعزيز أمن المواطنين على الطرقات.

وابرز الفقي في تصريح اعلامي بالمناسبة، ما توليه الوزارة بمختلف هياكلها من أهمية للامن المروري من خلال مختلف البرامج والإجراءات التي تم اقرارها، والرامية الى تعزيز السلامة العامة للمواطنين والتخفيض لاقصى حد من عدد الحوادث والقتلى والمصابين على امتداد السنة وخاصة خلال العطلة الصيفية، التي تشهد حركية مرورية عالية وعودة الجالية التونسية بالخارج وذروة الموسم السياحي.كما أكد أهمية تضافر جهود جميع الأطراف والهياكل الى جانب وزارة الداخلية للحد من تداعيات حوادث المرور، داعيا شركات التأمين الى المشاركة في هذا المجهود الوطني عبر المساهمة في تهيئة وتحسين البنية الأساسية الطرقات، لا سيما في ظل تنامي ظاهرتي السهو والقيادة السريعة اللذان يمثلان نسبة 65 بالمائة من أسباب الحوادث المرورية.واطلع الوزير بالمناسبة، على عدد من العروض المتعلقة ببرامج وانشطة مختلف الهياكل والمصالح المتدخلة في "برنامج العطلة الآمنة"، ولاسيما منها مصالح المرصد الوطني للوقاية من حوادث الطرقات وحرس وشرطة المرور والديوان الوطني للحماية المدنية، علاوة على المنجز والمبرمج من تدخلات ميدانية في اطار هذا البرنامج الذي سينطلق بداية من غرة جويلية الجاري ليتواصل الى غاية يوم 15 سبتمبر القادم تحت شعار "سلامتكم أمانة الجميع".كما اطلع على برامج وأنشطة عدد من الجمعيات والمنظمات المنخرطة في البرنامج، على غرار الهلال الاحمر التونسي والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وجمعية متطوعي الحماية المدنية ببنزرت وغيرها، والوقوف على الاستعدادات اللوجستية والبشرية التي تم اتخاذها بمناسبة العطلة الآمنة بجهة بنزرت.