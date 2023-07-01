سوسة: مياه الوادي الكبير بالقلعة الكبرى ملوّثة وتحتوي على جراثيم خطيرة (بلاغ)

أفاد بلاغ صادر عن بلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة بأن نتائج التحاليل التي أنجزها أعوان الإدارة الفرعية للصحة البيئية بسوسة على عينات المياه المرفوعة من الوادي الكبير الذي يعبر مدينة القلعة الكبرى جاءت ايجابية وأكّدت احتواء هذه المياه على جراثيم خطيرة.

ودعا البلاغ مربي الماشية بالمنطقة البلدية إلى عدم ترك قطعانهم من الأغنام والأبقار ترعى بالوادي الكبير نظرا لتلوث الأعشاب والتي أصبحت تشكل خطرا على الإنسان والحيوان.