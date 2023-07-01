الالعاب الافريقية الشاطئية ادخلت البهجة والحركية على المحطة السياحية بياسمين الحمامات "(تجار صناعات تقليدية بياسمين الحمامات )

تتجاوز التظاهرات الرياضية بعدها التنافسي الرياضي فترمي بظلالها الوارفة الى قطاعات السياحة و الصناعات التقليدية والبيئة والبنية الاساسية وغيرها من المجالات التي تستفيد بصفة مباشرة او غير مباشرة من الالعاب .



"لقد ادخلت الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) البهجة والحركية على المحطة السياحية واعادت اليها الحياة " كلمات قالها فتحي الشامخي بائع المنتجات التقليدية وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة.

وتابع الشامخي في تصريح لوكالة "وات " ادخلت الالعاب حركية كبيرة على المنطقة وادخلت عليها الكثير من الفرحة وهو ما لمسناه لدى حرفائنا من السياح الاوروبيين الذين حضروا لتشجيع الرياضيين والمشاركة في فرحتهم".



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واضاف يجب ان تعمل السلط على تنظيم مزيد من التظاهرات الرياضية الشاطئية المماثلة والعالمية لتستقبل المدينة مزيدا من الوفود من كل بلدان العالم مؤكدا على ضرورة جعل التظاهرات الرياضية العالمية موعدا قارا في الحمامات وفي تونس.



وشدد من جهة اخرى على ضرورة المحافظة على مكسب النظافة والعناية بشواطئ الحمامات مشيدا بجهود الامنيين لتامين حماية المصطافين وزوار المنطقة.

واشار الى ان المحافظة على المكاسب التي تحققت بفضل الالعاب الشاطئية وتوفر مناخ السلامة والراحة سيساهم في انجاح الموسم السياحي الذي يبلغ فترة ذروة في شهري جويلية واوت.



وبنفس روح الارتياح لاحظ زميله علي الميدوني اعتقد ان الالعاب الشاطئية والاجواء الاحتفالية التي خلقتها تعد انطلاقة لموسم سياحي واعد.

وشدد في تصريح لوكالة (وات) " لقد كنا بحق بحاجة لمثل هذه التظاهرات التنشيطية بعد مصاعب مواسم "كورونا" التي عانينا منها الكثير".

وتابع " يكفي ان تنظر في وجه المارة من السياح او من زوار المحطة لتلاحظ بهجة وتفاؤلا غابا عنا لسنتين او اكثر بسبب مصاعب عرفتها السياحة".

ويضيف " نامل ان تكون هذه الالعاب منطلقا لتظاهرات رياضية و ثقافية دولية تنشيطية كبرى يمكن ان تنعش تجارتنا وتدخل حركية في مختلف المحلات المفتوحة بالمحطة.



وشدد الميدوني " لابد ان نحافظ على مستوى النظافة وتوفر السلامة والتامين بالمحطة ولا ان تقتصر التدخلات على فترة الالعاب من اجل الموسم السياحي.



واستضافت المنقطة السياحية ياسمين الحمامات من 23 الى 30 جوان الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية بمشاركة قرابة 2300 ضيفا وضيفة من رياضيين ومرافقين وفنيين واعلاميين وشخصيات رسمية .