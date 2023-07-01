قبلي: استعدادات مكثفة للتوقي من حرائق الواحات والغابات في فصل الصيف

مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما قد تسببه من حرائق بالواحات، كثفت الادارة الجهوية للحماية المدنية يقبلي من استعدادتها من اجل التوقي من هذه الحرائق وضمان سرعة التدخل لاخمادها في صورة وقوعها



واوضح ممثل الادارة الجهوية للحماية المدنية العقيد محمد عباس صباح لصحفي "وات" انه تم في اطار التوقي من حرائق الواحات والغابات الاتفاق خلال جلسة عمل حضرها مختلف المتدخلين في اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، الاتفاق حول جملة من الاجراءات التي تعتمد بالاساس على اجراء سلسلة من الزيارات الميدانية للواحات للوقوف على الاخلالات التي قد تتسبب في الحرائق او تعطل عمل وحدات الحماية اثناء تدخلاتها





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واضاف المصدر ذاته انه قد تم خلال الزيارات الميدانية التي تم اجراؤها، ملاحظة وجود الفضلات والاوساخ بعديد المسالك الفلاحية فضلا عن وجود مصبات عشوائية متاخمة للواحات، وهو ما قد يعوق تنقل وحدات الاطفاء بسهولة الى اماكن الحرائق، مشيرا الى انه قد تم التاكيد على ضرورة الحرص على تنظيف المسالك داخل الواحات مع اعداد قائمة باسماء وارقام رؤساء الجمعيات المائية لتنسيق التدخلات خاصة اثناء الحرائق وما تتطلبه من تحويل للمياه الى اقرب نقطة من مكان اشتعال النيران



كما تم تفقد نقاط المياه مع الدعوة الى تعهد وصيانة النقاط غير الصالحة منها، فضلا عن القيام بحصص تحسيسية للفلاحين ورؤساء الجمعيات المائية واعوان الغابات ركزت بالاساس على ضرورة تجنب حرق فواضل النخيل او الاشجار دون اخذ الاحتياطات اللازمة، مع تفادي اشعال النيران بالواحات في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وتيبس الاعشاب الطفيلية، وهو ما قد يؤدي الى اتساع رقعة النيران وصعوبة السيطرة عليها مع التاكيد على سرعة ابلاغ وحدات الحماية المدنية وتحديد مكان الحريق بدقة في حالة حدوثه



وفي ذات الاطار، اكد عباس انه قد تم منذ مطلع السنة الجارية والى غاية موفى شهر جوان المنقضي، تنفيذ اكثر من 100 تدخل لاخماد الحرائق بالواحات تم خلالها اطفاء اكثر من 700 اصل نخيل طالتها النيران