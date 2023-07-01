وزارة التربية توفر خدمة نشر نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية بواسطة الإرساليات القصيرة بداية من الاثنين المقبل

أفادت وزارة التربية في بيان لها اليوم أنها ستوفر خدمة نشر نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2023 لكافة المترشحين بواسطة الإرساليات القصيرة بالنسبة المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لشركة "اتصالات تونس"، وشركة أوريدو"، وشركة "أورنج تونس"، وذلك بسعر قدرة 950 مليم.



ودعت الوزارة المترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة التسجيل في هذه الخدمة بداية من يوم الاثنين المقبل 03 جويلية القادم على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي:





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SIX ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة



وذكّرت الوزارة بأن رقم التسجيل في المناظرة يتكون من ستة أرقام كما ورد في استدعاء المترشح.



ويتلقى المسجلون في هذه الخدمة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، إرسالية قصيرة تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة على غرار الأعداد في مختلف المواد ومعدل المناظرة ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية.



وأفادت وزارة التربية أنها ستقوم بنشر النتائج الرسمية مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2023 في اليوم ذاته على الموقع الالكتروني www.6web.tn