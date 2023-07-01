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بطولة مودينا للتنس - معز الشرقي يفشل في بلوغ الدور النهائي بخسارته امام الامريكي ايمليو نافا صفر-2

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 26 ث
      
توقف مشوار لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 310 عالميا في بطولة مودينا الايطالية التي تقام على ملاعب ترابية عند الدور نصف النهائي بعد خسارته مساء الجمعة امام الامريكي ايمليو نافا المصنف 210 عالميا بنتيجة صفر-2 (1-6 و3-6).
وكان معز الشرقي بلغ الدور نصف النهائي بازاحته في الادوار السابقة الامريكي اوليفيي كراوفورد المصنف 273 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-5) والبرازيلي تياغو مونتيرو المصنف 96 عالميا بنتيجة 2-1 (3-6 و6-1 و6-2) والفرنسي تيرينس اتمان المصنف 241 عالميا بنتيجة 2-1 (7-6 و4-6 و6-2).



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