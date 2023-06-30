الديوانة التونسية تشرع بداية من غرة جويلية في تفعيل خدمة على الخط لفائدة مستعملي المراكب الترفيهية

تشرع الديوانة التونسية بداية من غرة جويلية ، في تفعيل خدمة على الخط لفائدة مستعملي المراكب الترفيهية التي تعتزم الرسو في الموانئ التونسية.



وتهدف هذه الخدمة، التّي تتنزل في إطار المساهمة في المجهود الوطني لدعم السياحة البحرية الترفيهية وتنفيذا لإستراتيجية رقمنة الخدمات الديوانية وتقريبها من المتعاملين، إلى تسهيل عمليّات دخول وخروج المراكب الترفيهية وتسجيل الأفراد على متنها وادراج البيانات الخاصة بالمراكب المذكورة.





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كما تمكّن هذه الخدمة، وفق بلاغ صادر، الجمعة، على الصفحة الرسمية للديوانة التونسية، كافّة المتعاملين من إدراج معطيات مراكبهم الترفيهية بطريقة مبسطة وضمان الإسراع في إتمام الإجراءات الديوانية قبل الدخول إلى الموانئ التونسية.



وسيتم انطلاق العمل الفعلي بهذه الخدمة على الرابط التالي :https://bit.ly/Plaisancebateau