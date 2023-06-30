أريانة: بلدية قلعة الأندلس تعلن عن رزنامة تنفيذ المشاريع المصادق عليها ضمن برنامج تمويل الإستثمارات البلدية بمناطق التوسّع

أعلنت بلدية قلعة الأندلس، اليوم الجمعة، عن رزنامة تنفيذ المشاريع المصادق عليها في إطار برنامج تمويل الإستثمارات البلدية بمناطق التوسّع، وهي على التوالي مشروع تعبيد الطرقات بمنطقة البرارجة 2، ومشروع تهيبة المنطقة الخضراء الكائنة بمدخل قنطرة بنزرت، ومفترق الشهيد عاطف الحمروني، ومشروع التنوير عمومي بسيدى عبيد، والحسيان، وبوحنش، وبرج يوسف، والنحلي.



وسيتم، وفق الرزنامة المعلنة، إعداد الخطوط المرجعية لدراسة مشروع تعبيد الطرقات بمنطقة البرارجة 2، والإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات خلال شهر جويلية 2023، وتخصّص الفترة المتراوحة بين شهري أوت وديسمبر 2023 لاستكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية والفنية للصفقة، على أن يتم في فيفري 2024 إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال.

ومن المتوقع، حسب الرزنامة، أن يتم خلال شهر مارس 2024 بلوغ نسبة 40% من الأشغال، ونسبة 70 %في أفريل 2024، ونسبة 90% في ماي، على أن تنتهي الأشغال بنسبة 100 %خلال شهر جوان وهو تاريخ القبول الوقتي للأشغال.



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وفي ما يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الخضراء الكائنة بمدخل قنطرة بنزرت ومفترق الشهيد عاطف الحمروني، فسوف ينطلق إعداد الخطوط المرجعية للدراسة في شهر أكتوبر 2023، على أن تخصص الفترة المتراوحة بين شهري نوفمبر وأوت 2024 لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والفنية للصفقة.

ومن المنتظر أن يتم إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال في سبتمبر 2024 على أن تبلغ نسبة 40% في شهر أكتوبر، ونسبة 90% في شهر نوفمبر ونسبة 100 %في ديسمبر، ليكون القبول الوقتي للأشغال في جانفي 2025.

وفي ما يخصّ مشروع التنوير عمومي بسيدى عبيد والحسيان وبوحنش، وبرج يوسف والنحلي، فسيتم حسب الرزنامة التقديرية خلال شهر أكتوبر 2023 إعداد الخطوط المرجعية للدراسة، وتخصّص الفترة المتراوحة بين شهري نوفمبر 2024 وماي 2025 لاستكمال الدراسات لتنطلق الأشغال في شهر جوان 2025.

ومن المنتظر أن تبلغ الأشغال في نوفمبر 2025 نسبة 100 % ويتم في نفس الشهر القبول الوقتي للأشغال.