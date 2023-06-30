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الخارجية تنظم حصص المناوبة بمصلحة المصادقة لفائدة الجالية في الخارج خلال العودة الصيفية

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 16:59 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،اليوم الجمعة، أنها ستنظّم حصص عمل المناوبة بمصلحة المصادقة ابتداء من يوم 03 جويلية إلى غاية 31 أوت 2023 وذلك بغرض مواصلة تأمين أفضل للخدمات الإدارية لفائدة المواطنين، وتسهيل قضاء شؤون الجالية التونسية بالخارج بمناسبة العودة الصيفيّة إلى أرض الوطن.

وحددت الوزارة توقيت تلك الحصص كالتالي :
• أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس:
...

من الساعة 08:00 صباحا إلى الساعة 16:30.

• يوم الجمعة:
من الساعة 08:00 صباحا إلى الساعة 13:00.




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