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الالعاب الافريقية الشاطئية | الحمامات 2023ـ كاياك ـ التونسي فاروق الدالي يحرز الميدالية الفضية

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 12:53 قراءة: 0 د, 19 ث
      
احرز التونسي فاروق الدالي الميدالية الفضية لسباق كاياك البحر رجال اثر قطعه مسافة 3 الاف متر في توقيت قدره 16د و55ث و08 ضمن دورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي تختتم منافساتها اليوم الجمعة بالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات.
وعادت الميدالية الذهبية الى الجنوب افريقي كويزيكا نزولو بتحقيقه زمنا قدره 16د و16ث و05 بينما احرز النيجيري اوكبي قود هالب الميدالية البرونزية بتوقيت 17د و24ث و98.


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