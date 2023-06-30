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المركز البيداغوجي: يمكن للكتبيين التزود بالكتب المدرسية بداية من يوم 3جويلية المقبل

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 13:19 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أفاد المركز الوطني البيداغوجي، اليوم الجمعة، أنه بإمكان الكتبيين التزوّد بالكتب المدرسية المتوفرة حاليا في كامل فروعه داخل الجمهورية وذلك بداية من يوم الاثنين 3 جويلية 2023.

وأورد المركز، في بلاغ له اليوم على صفحته الرسمية بالـ"فايسبوك"، قائمة عناوين الكتب المدرسية للسنة - 2024 ضمن الطلبية التي يمكن تحميلها عبر الرابط https://cnp.com.tn/arabic/formulaires/talabiaeleve.pdf

...

ويتولى المركز الوطني البيداغوجي التابع لوزارة التربية، نشر 315 عنوانا فيما يفوق 14.3 مليون نسخة في إطار استعدادته للعودة المدرسية المقبلة، حسب ما جاء في موقعه الالكتروني.


وتشهد العودة المدرسية 2023 - 2024 ، وفق ذات المصدر، تجديد كتابين في مادة التكنولوجيا لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي شعبة العلوم التقنية وتنقيح كتابي الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة أساسي بالإضافة إلى إصدار دليل لمربي الفرنسية السنة الثالثة أساسي والأشرطة المصورة




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