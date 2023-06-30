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الالعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023 تنس رجال)... المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الجزائري 2ـصفر

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 12:21 قراءة: 0 د, 18 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للتنس الشاطئي زوجي رجال امام نظيره الجزائري صفرـ2 (5ـ7 و5ـ7) اليوم الجمعة ضمن دورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي تختتم مساء بياسمين الحمامات.
وهي الهزيمة الثانية لتونس بعد خسارته امام المغرب يوم الاربعاء بنتيجة 1-2 مقابل الفوز على نيجيريا 2-صفر (6-1 و6-1).

وتقام المسابقة في شكل بطولة حيث تضم 6 منتخبات هي تونس والمغرب والجزائر وجزيرة موريس وكينيا ونيجيريا.
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