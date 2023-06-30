بنزرت: برامج ومشاريع عمومية لتحسين ظروف العيش بمعتمديات سجنان وجومين وغزالة

حضيت معتمديات سجنان وجومين وغزالة من ولاية بنزرت بعدة برامج ومشاريع عمومية وخصوصية من شانها ان تساهم في تدعيم بنيتها الأساسية، وتحسين ظروف العيش بها، وذلك سعيا للرفع من مؤشر التنمية بمعتمديات الجهة الغربية للولاية، بحسب ما جاء في وثيقة فنية أعدتها مصالح الإدارة الجهوية للتنمية.



ومن اهم البرامج والمشاريع المنجزة في ذات الاطار، مشروع تدعيم الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين ماطر وحدود ولاية باجة على مسافة 59 كم (بكلفة 37 مليون دينار)، ومشروع تهذيب الطريق الجهوية رقم 51 الرابطة بين تسكراية والبلاكات على مسافة 26,3 كم (10.8 مليون دينار)، ومشروع بناء جسرعلى وادي المالح بسجنان (4.7 مليون دينار)، ومشروع تهيئة المسالك الفلاحية السرية القراقيب وراس الوادي، ودوار العسلة بغزالة على مسافة 8 كلم، وتهيئة المسالك الفلاحية الصفاية زهيروهنشير الصفصافة بجومين على مسافة 12كلم.





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كما تضمنت الوثيقة مشاريع اخرى على غرار مشروع تهيئة القسط الأول من المنطقة الصناعية بسجنان على مساحة 17 هك (4.8 مليون دينار)، ومشروع صيانة وتهيئة 4 مدارس إبتدائية بسجنان ومدرسة إبتدائية بغزالة (5 مليون دينار)، و بناء المدرسة الإعدادية بسجنان المدينة (3.5 مليون دينار)، ومشروع إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بسجنان (4.4 م د)، بالإضافة الى مجمل التدخلات الموجهة لتعزيز جودة الحياة في اطار برنامج التنمية المندمجة بكل من سجنان وجومين (7.2 مليون دينار)، واستكمال اغلب عناصر مشروع المحاور للرفع من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بسجنان وهي محاور سجنان وتمرة والسرية وكاف عباد وسيدي مشرق (70 مليون دينار).



وبينت ذات المعطيات ان المناطق الثلاث وعلى غرار بقية معتمديات الجهة، حضيت بما يزيد عن عن 30 برنامجا ومشروعا يتواصل إنجازها، او هي في مراحل الاعداد الإداري، على غرار تواصل انجاز كل من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالمعتمديات الثلاث (بتكلفة 104 مليون دينار) ومشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية (30.6 مليون دينار) وبرنامج التاقلم مع المتغيرات المناخية بالمناطق الهشة بغزالة (30 مليون دينار) ومشروع صيانة وتهيئة 9 مدارس ابتدائية بالمعتمديات الثلاث (2.1 مليون دينار) والبرنامج الخصوصي للحد من التفاوت الجهوي ببازينة من معتمدية جومين (1.1 مليون دينار)، بالإضافة الى برمجة مجموع مشاريع هامة على غرار بناء اعداديتين بكل من غزالة وبازينة (7.5 مليون دينار)، وحماية الحاجز البحري بميناء سيدي مشرق ( 15 مليون دينار) وتهيئة الطريق الجهوية رقم 51 بين الطريقين الجهوية رقم 66 والوطنية رقم 7 (18.9 مليون دينار) والجهوية رقم 56 بين ماطر وحدود ولاية باجة (17.8 مليون دينار) وغيرها من المشاريع ذات الأهداف التنموية والاجتماعية .