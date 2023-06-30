قبلي: تقدم موسم تدلية عراجين التمور بواحات رجيم معتوق باكثر من 50 في المائة

تقدمت عملية تدلية عراجين التمور او المعروفة لدى الفلاحين "بالتهبيط" بنسبة تجاوزت 50 في المائة بواحات رجيم معتوق، وهي مرحلة هامة في تحضير الصابة لموسم حماية العراجين من التقلبات المناخية عبر تغطيتها باغشية الناموسية والبلاستيك عند اقتراب الخريف



واوضح رئيس خلية الارشاد الفلاحي برجيم معتوق الهادي مبارك لصحفي "وات" ان تقدم الموسم الفلاحي بواحات المنطقة "جيد" الى حد الان، حيث يواصل الفلاحون القيام بعملية تدلية العراجين عبر تخليصها من بين الجريد لتسهيل عملية تغليفها لاحقا اثناء موسم حمايتها من التقلبات المناخية ومن "دودة التمر"، في موفى شهر اوت من كل سنة





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ودعا مبارك الفلاحين الى الاستمرار في مراقبة العراجين لرصد اية اصابة ب"عنكبوتة الغبار" وسرعة التدخل لمعالجتها، واشار الى ان الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الايام والتي تجاوزت 44 درجة في ساعات الظهيرة، يحتم على الفلاحين القيام بعملية المداواة الوقائية ضد هذه الافة في ساعات الصباح الاولى اي من الخامسة الى الثامنة صباحا او ما بعد الساعة السادسة مساء، وذلك من اجل تجنب الاضرار بحبات التمور التي قد تتلف باستعمال الادوية في درجات حرارة مرتفعة



واضاف ان اغلب فلاحي منطقة رجيم معتوق، قد امنوا المداواة الوقائية الاولى والثانية لصابة التمور، كما ان الكثير منهم يقومون بمداواة وقائية ثالثة بعد تدلية العراجين، واشار الى انه لم يتم تسجيل اصابات ب"عنكبوتة الغبار" الى حد الان بواحات المنطقة، وذلك نظرا للتقاليد التي اكتسبها الفلاحون في مقاومة هذه الافة، داعيا بالمناسبة الى الاستمرار في مراقبة نمو الصابة وسرعة التدخل باستعمال الادوية الكيمائية المصادق عليها من قبل وزارة الفلاحة في صورة ملاحظة اية اصابة في العراجين، ذلك ان مرحلة الوقاية قد تم تجاوزها نسبيا ومن الضروري القيام بالتدخل العلاجي عند تسجيل اية اصابة مستقبلا .