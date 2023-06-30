تعبيرات مسرحية في دورتها الخامسة من 3 الى 7 جويلية

تستضيف قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي فعاليات اختتام الورشات التكوينية لقطب المسرح والفنون بمسرح الأوبرا لموسم 2022-2023 التي تقام تحت عنوان "تعبيرات مسرحية".



وتختتم فعاليات هذه الورشات في دورتها الخامسة على امتداد الأسبوع المقبل وذلك بداية من الإثنين 3 جويلية 2023 إلى غاية الجمعة 7 جويلية 2023 .





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وهذه التعبيرات المسرحية هي لقاء مسرحي يحتفي من خلاله قطب المسرح والفنون الركحية بمشاريع الورشات التكوينية في المسرح للأطفال والناشئة والشباب والكهول، وهي تتويج لعمل استمر سنة كاملة من تكوين المواهب والطاقات الإبداعية يؤطرها مختصون في المسرح.



وفيما يلي البرنامج الكامل لهذه التعبيرات المسرحية :



الاثنين 3 جويلية :



س 14 / مسرحية "Sans public" المؤطرة توماضر الزرلي

س 16 / مسرحية "مختلفون" المؤطر محمد فهمي بوفادن

س 18 / مسرحية "عالم مواز" المؤطرة نادرة ساسي

الثلاثاء 4 جويلية

س 14 / مسرحية "التقاء" المؤطرة نادرة ساسي

س 16 / مسرحية "باع وروح" المؤطر نبيه دلاعي

س 18 / مسرحية "شعب البوز" المؤطر نبيه دلاعي



الأربعاء 5 جويلية

س 17 / مسرحية "ليلة صيف" المؤطر يحي اليعقوبي

س 19 / مسرحية "ميترونوميا " المؤطر يحي اليعقوبي



الخميس 6 جويلية

س 17 / مسرحية "شباك حبيبي" المؤطر محمد علي المداني

س 19 / مسرحية "التحقيق" المؤطر محمد علي المداني

الجمعة 7 جويلية

س 17 / مسرحية "942 الوصايا العشر" المؤطر عبد القادر بن سعيد

س 19 / مسرحية "Paradoxe entre2" المؤطر عبد القادر بن سعيد