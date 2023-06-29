الالعاب الافريقية الشاطئية ( مصارعة رجال) التونسي محمد السعداوي يحرز برونزية وزن ما فوق 90 كلغ

احرز المصارع التونسي محمد السعداوي اليوم الخميس الميدالية البرونزية لوزن ما فوق 90 كلغ ضمن مسابقة المصارعة بدورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي تتواصل بالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات الى غاية 30 جوان الجاري بعد فوزه في المباراة الترتيبية على النيجيريبروغريس غودويل بينسون 3-2.

وعادت الميدالية الذهبية للسنغالي مودو فاي الذي تغلب في النهائي على الجزائري حمزة حلاوي 3-صفر.

ر-سمس-امين





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